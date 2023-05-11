«Челси» не будет форсировать сделку по приобретению Осимхена

«Челси» намерен отложить трансфер нападающего «Наполи» Виктора Осимхена на второй план, несмотря на готовность игрока перейти в клуб английской Премьер-лиги, сообщает Football Insider.
По информации источника, боссы лондонского клуба оценили все аспекты потенциальной сделки и пришли к выводу, что она является труднодостижимой в летнее трансферное окно. Клуб не будет форсировать события.
Ожидается, что «Наполи» запросит за своего нападающего не менее € 115 млн. После солидных затрат в два предыдущих трансферных окна подобная стоимость может существенно ударить по бюджету «Челси».
Приоритетной задачей лондонцев на межсезонье по-прежнему остаётся глобальная чистка состава.
В текущем сезоне на счету Осимхена 35 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и четырьмя результативными передачами. В то же время «Челси» забил 34 мяча в 34 турах АПЛ.
Ранее сообщалось о готовности «аристократов» приобрести нового нападающего в летнее трансферное окно.
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