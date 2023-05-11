«Тоттенхэм», «Челси» и «Ман Юнайтед» проявляют интерес к голкиперу «Астон Виллы» Мартинесу

«Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм» интересуются голкипером «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинесом, сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдуала.

По сведениям источника, 30-летний голкипер, скорее всего, летом уйдёт из бирмингемского клуба. Интерес к нему проявляют сразу несколько английских команд, в числе которых «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и лондонский «Челси».

В сезоне-2022/2023 Мартинес провёл 33 матча за «Астон Виллу» в английской Премьер-лиги, 12 раз оставив свои ворота в неприкосновенности. К бирмингемцам аргентинский вратарь присоединился в 2020 году.

В 2022 году Эмилиано Мартинес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. С «Арсеналом» вратарь выигрывал Кубок Англии и трижды побеждал в Суперкубке Англии.