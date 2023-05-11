Бывший помощник Гогниева в «Химках» попал в реанимацию в тяжёлом состоянии после ДТП
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36-летний бывший футболист, а ныне тренер Георгий Джиоев находится в реанимации в тяжёлом состоянии после автомобильной аварии, сообщает Metaratings.
По информации источника, в ночь с 10 на 11 мая Джиоев с братом попали в ДТП в районе села Кабардинка по дороге из Пятигорска. Автомобиль «Мерседес», в котором находились братья, полностью разбит.
Будучи футболистом, Джиоев выступал за «Факел», «Кубань», «Томь», «Луч-Энергию» и другие клубы.
В качестве тренера специалист входил в тренерский штаб Спартака Гогниева во владикавказской «Алании» и подмосковных «Химках».
«Химки» расторгли контракт с Гогниевым, возглавлявшим команду с 2022 года, по обоюдному согласию 3 апреля 2023 года. Вместе с главным тренером клуб покинул и весь его тренерский штаб.
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