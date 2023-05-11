«Ливерпуль» сохраняет интерес к Тчуамени

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«Ливерпуль» по-прежнему заинтересован в приобретении полузащитника «Реала» Орельена Тчуамени. Мерсисайдцы также рассматривают вариант с арендой футболиста, сообщает 90min.

По информации источника, красные давно проявляют интерес к молодому хавбеку «сливочных». К этому также добавляется требование главного тренера Юргена Клоппа основательно усилить центральную линию в предстоящее трансферное окно.

Сообщается, что наставник «Реала» Карло Анчелотти не желает расставаться с 23-летним игроком. Сам футболист на данный момент доволен своей карьерой в мадридском клубе.

В текущем сезоне на счету Тчуамени 44 матча за «Реал» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами.

Тчуамени ассистирует Начо Фернандесу в матче 29-го тура Ла Лиги с «Кадисом»

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.