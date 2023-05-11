«Ювентус» и «Севилья» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги Европы

Завершился первый матч полуфинала Лиги Европы сезона-2022/2023, в котором встречались «Ювентус» и «Севилья». Итоговый счёт встречи — 1:1. Команды играли на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Германия).
На 26-й минуте матча нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири открыл счёт, но в компенсированное время матча защитник хозяев Федерико Гатти сравнял счёт.
Ответная встреча соперников запланирована на 18 мая, игра пройдёт в Севилье. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги Европы сезона-2022/2023.
На стадии 1/4 финала «Ювентус» по сумме двух матчей оказался сильнее португальского «Спортинга» с общим счётом 2:1.
«Севилья» на предыдущей стадии переиграла в двухматчевом противостоянии «Манчестер Юнайтед». Общий счёт — 5:2.
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