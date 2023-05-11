Четыре клуба из Крыма до конца мая планируют пройти лицензирование для ФНЛ

Четыре крымских клуба планируют до конца мая пройти лицензирование для вступления в Первую лигу. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Государственного совета Республики Крым по законодательству, бывший президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.

«Мы ждали этого восемь лет. Уверены, что крымские команды будут приняты в ФНЛ. Четыре команды должны как раз до конца мая пройти все лицензионные обязательства, и мы верим, что они будут играть в российском чемпионате», — цитирует слова Ветохи ТАСС.

Решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учреждён в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА.

С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.