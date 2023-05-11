Хави рассматривает Субименди как главного кандидата на место Бускетса

«Барселона» рассматривает варианты замены Серхио Бускетсу, который покидает клуб предстоящим летом. Главный кандидат – хавбек «Реала Сосьедад» Мартин Субименди, сообщает TodoFichajes.
По информации источника, именно 24-летний игрок больше всех впечатлил наставника «блауграны» Хави. Сам Субименди недавно заявлял, что не собирается покидать «Реал Сосьедад» в ближайшее время.
Сообщается, что в контракте полузащитника с бело-голубыми прописана чёткая сумма отступных – € 60 млн. По оценкам источника, «Барселоне» будет непросто подписать молодого футболиста.
В текущем сезоне на счету Субименди 39 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами.
Субименди забивает в ворота «Жироны» в матче 7-го тура Ла Лиги
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к опорному полузащитнику «Фиорентины» Софьяну Амрабату.
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