Хави рассматривает Субименди как главного кандидата на место Бускетса

«Барселона» рассматривает варианты замены Серхио Бускетсу, который покидает клуб предстоящим летом. Главный кандидат – хавбек «Реала Сосьедад» Мартин Субименди, сообщает TodoFichajes.

По информации источника, именно 24-летний игрок больше всех впечатлил наставника «блауграны» Хави. Сам Субименди недавно заявлял, что не собирается покидать «Реал Сосьедад» в ближайшее время.

Сообщается, что в контракте полузащитника с бело-голубыми прописана чёткая сумма отступных – € 60 млн. По оценкам источника, «Барселоне» будет непросто подписать молодого футболиста.

В текущем сезоне на счету Субименди 39 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Субименди забивает в ворота «Жироны» в матче 7-го тура Ла Лиги

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к опорному полузащитнику «Фиорентины» Софьяну Амрабату.