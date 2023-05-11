Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави рассматривает Субименди как главного кандидата на место Бускетса

Хави рассматривает Субименди как главного кандидата на место Бускетса
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» рассматривает варианты замены Серхио Бускетсу, который покидает клуб предстоящим летом. Главный кандидат – хавбек «Реала Сосьедад» Мартин Субименди, сообщает TodoFichajes.

По информации источника, именно 24-летний игрок больше всех впечатлил наставника «блауграны» Хави. Сам Субименди недавно заявлял, что не собирается покидать «Реал Сосьедад» в ближайшее время.

Сообщается, что в контракте полузащитника с бело-голубыми прописана чёткая сумма отступных – € 60 млн. По оценкам источника, «Барселоне» будет непросто подписать молодого футболиста.

В текущем сезоне на счету Субименди 39 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Субименди забивает в ворота «Жироны» в матче 7-го тура Ла Лиги

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к опорному полузащитнику «Фиорентины» Софьяну Амрабату.

Материалы по теме
«Барселона» летом может приобрести Амрабата
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023