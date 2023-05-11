Маскерано — о Месси: я бы хотел, чтобы Лео вернулся в «Барселону»
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Экс-полузащитник «Барселоны», а ныне тренер молодёжной сборной Аргентины Хавьер Маскерано высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в каталонский клуб.
«Что касается «Барселоны», то из-за моего пребывания там и любви, которую я питаю к клубу, я бы хотел, чтобы Лео вернулся и закончил там карьеру. Не знаю, возможно ли это осуществить, но я бы хотел, чтобы он закрыл главу с «Барсой» своим возвращением в клуб. Надеюсь, это мы и увидим», — приводит слова Маскерано TyC Sports.
За «Барселону» Лионель Месси выступал в период с 2003 по 2021 год. Летом 2021 года на правах свободного агента нападающий перебрался в «ПСЖ».
В этом сезоне Месси провёл 28 матчей в рамках чемпионата Франции, забил 15 голов и сделал 15 результативных передач.
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