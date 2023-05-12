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«Вест Хэм» — «АЗ Алкмар»: хозяева победили в первом матче 1/2 финала Лиги конференций

«Вест Хэм» — «АЗ Алкмар»: хозяева победили в первом матче 1/2 финала Лиги конференций
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Завершился первый матч 1/2 финала Лиги конференций между «Вест Хэмом» и «Аз Алкмар». Игра прошла в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и закончилась победой домашней команды со счётом 2:1.

Первый гол в матче забил 24-летний полузащитник «АЗ Алкмар» Тейьяни Рейндерс. Голландец отличился на 41-й минуте. На 67-й минуте с «точки» равновесие в счёте установил полузащитник «молотобойцев» Саид Бенрахма, а спустя девять минут Майкл Антонио вывел команду Дэвида Мойеса вперёд. Гол Антонио стал последним в матче.

Ответный полуфинальный матч Лиги конференций между «АЗ Алкмар» и «Вест Хэмом» пройдёт в четверг, 18 мая, на стадионе «АФАС» (Алкмар, Нидерланды).

К настоящему моменту «молотобойцы» занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков. «АЗ Алкмар» — четвёртый в чемпионате Нидерландов. У команды Паскаля Янсена 61 очко после 31 проведённой встречи.

Лига конференций. 1/2 финала. 1-й матч
11 мая 2023, четверг. 22:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Окончен
2 : 1
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
0:1 Рейндерс – 41'   1:1 Бенрахма – 67'   2:1 Антонио – 76'
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