Мама Роналду отреагировала на слухи о возможном расставании форварда с Джорджиной Родригес

Мария Долорес Авейру, мама нападающего «Аль-Наср» Криштиану Роналду отреагировала на слухи о том, что форвард может расстаться со своей девушкой Джорджиной Родригес.

«Всё это ложь. Все пары ссорятся, так что всё это ложь», — приводит слова Авейро Diário de Notícias.

Напомним, ранее Ранее в СМИ появились приписываемые Роналду слова о том, что Джорджина начала раздражать своего партнёра тем, что проводит очень много времени в торговых центрах и тратит огромное количество денег. Позже Роналду опубликовал совместную фотографию с Родригес, написав: «Приветствуем любовь».

Роналду и Джорджина не состоят в браке, хотя у пары есть несколько общих детей.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провёл 13 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи.

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