Наставник «АЗ Алкмар»: контролировали игру против «Вест Хэма» большую часть матча

Главный тренер «АЗ Алкмар» Паскаль Янсен поделился впечатлениями от игры своей команды в гостях против «Вест Хэма» (1:2) в полуфинале Лиги конференций. Нидерландский клуб первым открыл счёт в матче, но хозяева сумели переломить ход встречи и одержали волевую победу.
«Я увидел команду, которая не боялась показать, на что она способна. Мы контролировали игру большую часть матча. Мы были хороши при владении мячом и были агрессивны без него. В итоге потерпели минимальное поражение, но теперь в наших силах перевернуть всё в свою пользу», — приводит официальный сайт УЕФА слова Янсена.
Ответный матч пройдёт в Алкмаре на стадионе АФАС 18 мая. Начало в 22:00 по московскому времени.
«Вест Хэм» дважды в своей истории играл в финалах еврокубков: в Кубке кубков в 1965 (победа) и 1976 (проигрыш) годах. «АЗ Алкмар» выступал в финале Кубка УЕФА в 1981, где потерпел поражение.
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