Хаби Алонсо: «Байер» чётко понимает, что нужно в ответном матче с «Ромой»
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо подвёл итог гостевого матча 1/2 финала Лиги Европы против «Ромы» (0:1). Единственный гол в составе римлян забил полузащитник Эдоардо Бове на 63-й минуте.
«Мы недовольны результатом. Не хотели проигрывать. Но мы знаем, что на следующей неделе нам представится еще одна возможность, и мы четко понимаем, что надо делать. Надо выиграть матч. У нас нет права на ошибку. Мы должны быть полностью сосредоточены», — приводит официальный сайт УЕФА слова Хаби Алонсо.
Ответный матч пройдёт в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» 18 мая. Игра начнётся в 22:00 по московскому времени.
В другом полуфинальном противостоянии встречаются итальянский «Ювентус» и испанская «Севилья».
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