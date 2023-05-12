Глава Ла Лиги назвал будущего обладателя «Золотого мяча» из мадридского «Реала»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас уверен, что бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор однажды выиграет «Золотой мяч».

«Помню разговор с гендиректором Burger King, когда мы больше двух лет назад презентовали спонсорскую сделку. Меня тогда критиковали, когда я сказал: «Я думаю, Винисиус – звезда». Ну, посмотрите.

Я думаю, что он один из лучших игроков мира. Я был удивлен, что Винисиуса нет в команде FIFPro и среди претендентов на «Золотой мяч».

Он входит в число 3-4 лучших игроков мира, и я думаю, что он выиграет «Золотой мяч», – приводит слова Тебаса Marca.

В сезоне-2022/2023 Винисиус забил 10 мячей и сделал девять результативных пасов в рамках Ла Лиги. В Лиге чемпионов у бразильца семь голов и пять голевых передач в 11 матчах.

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