Глава Ла Лиги назвал будущего обладателя «Золотого мяча» из мадридского «Реала»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас уверен, что бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор однажды выиграет «Золотой мяч».
«Помню разговор с гендиректором Burger King, когда мы больше двух лет назад презентовали спонсорскую сделку. Меня тогда критиковали, когда я сказал: «Я думаю, Винисиус – звезда». Ну, посмотрите.
Я думаю, что он один из лучших игроков мира. Я был удивлен, что Винисиуса нет в команде FIFPro и среди претендентов на «Золотой мяч».
Он входит в число 3-4 лучших игроков мира, и я думаю, что он выиграет «Золотой мяч», – приводит слова Тебаса Marca.
В сезоне-2022/2023 Винисиус забил 10 мячей и сделал девять результативных пасов в рамках Ла Лиги. В Лиге чемпионов у бразильца семь голов и пять голевых передач в 11 матчах.
Фанат «Реала» заявил, что команда не боится Холанда:
- 12 мая 2023
-
06:22
-
06:07
-
05:56
-
04:47
-
04:24
-
04:22
-
04:07
-
04:00
-
03:25
-
03:17
-
03:03
-
02:46
-
02:32
-
02:27
-
02:04
-
02:02
-
01:38
-
01:23
-
00:51
-
00:51
-
00:47
-
00:35
-
00:30
-
00:24
-
00:18
-
00:00
- 11 мая 2023
-
23:58
-
23:58
-
23:57
-
23:55
-
23:38
-
23:32
-
23:27
-
23:20
-
23:15