Федерико Гатти поделился эмоциями от гола на последних минутах в ворота «Севильи»

Итальянский защитник «Ювентуса» Федерико Гатти прокомментировал итог матча 1/2 финала Лиги Европы с «Севильей». Первый матч завершился со счётом 1:1.
«Гол многое значит для меня, но его значение вырастит ещё больше, если мы добьёмся нужного результата в Севилье. В противном случае этот гол – пустышка. «Ювентус» очень силён. Они стараются разрушать игру, но рано или поздно нам предоставится шанс в Испании, и мы должны им воспользоваться», – приводит слова Гатти пресс-служба УЕФА.
Ответная встреча соперников запланирована на 18 мая, игра пройдёт в Севилье. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги Европы сезона-2022/2023.
На стадии 1/4 финала «Ювентус» по сумме двух матчей оказался сильнее португальского «Спортинга» с общим счётом 2:1.
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