Бонуччи эмоционально отреагировал на отметку в 500 матчей за «Ювентус»

Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал достижение отметки в 500 матчей за клуб.

«Сыграть 500 матчей – это большое и важное достижение. Войти в историю «Ювентуса» – большая честь и привилегия. Я с детства мечтал об этом, но не всем это дано. Лишь единицам. Я наслаждаюсь этим достижением, но хочу выразить слова поддержки и благодарности своим одноклубникам», – приводит слова Бонуччи пресс-служба УЕФА.

За 500 матчей в «Ювентусе» Бонуччи забил 37 голов и отдал 10 голевых передач. Он восемь раз становился чемпионом страны, три раза брал Кубок Италии и пять раз выиграл Суперкубок.

Ответная встреча соперников запланирована на 18 мая, игра пройдёт в Севилье. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги Европы сезона-2022/2023.