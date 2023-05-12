«Чувствую себя неловко». Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ — о любви неаполитанских фанатов

Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ рассказал, как на себе ощущает любовь неаполитанских болельщиков, признавшись, что чувствует себя неловко, когда за него кто-то платит в ресторанах и барах.
«Я очень счастлив, что выиграл скудетто. Не знаю, смогу ли ещё раз когда-либо в будущем пережить эти эмоции. Победа стала для меня совершенно новым опытом. Все эти вечеринки, крики, танцы… Это всё новое для меня. Я понял, что мы победили, только когда увидел, как неаполитанцы празднуют победу.
Я должен поблагодарить неаполитанцев за их любовь, чувствую её повсюду, куда бы ни пошёл. Признаюсь, что чувствую себя неловко, когда за меня кто-то платит или делает скидку только для меня. Я только благодарен», — приводит слова Ким Мин Джэ Football Italia со ссылкой на пресс-службу Корейской футбольной ассоциации.
Марадона передал трофей Серии A игрокам «Наполи»
- 12 мая 2023
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