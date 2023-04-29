Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ вернётся в Южную Корею летом для службы в армии

Защитник итальянского «Наполи» Ким Мин Джэ ближайшим летом пройдёт обязательную военную службу в родной Южной Корее. Об этом сообщает TuttoNapoli.

Футболист должен пройти обязательную трёхнедельную службу в период с июня по июль этого года. Ким Мин Джэ, как и другие игроки сборной Южной Кореи, были освобождены от полного прохождения военной службы после победы на чемпионате Азии в 2018 году.

«Я пойду в армию в июне этого года, чтобы завершить военную службу», — сказал Джэ.

В 2020 году такую же альтернативную службу в Южной Корее прошёл нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

26-летний Ким Мин Джэ сыграл за «Наполи» 40 матчей в текущем сезоне, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Фанаты «Наполи» отмечают чемпионство