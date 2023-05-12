Российский экс-футболист Каракин скончался в больнице после ДТП

Бывший футболист «Химок», «Спартака-2» и «Динамо-2» Александр Каракин скончался в больнице от травм, полученных в результате автомобильной аварии, информирует телеграм-канал SHOT.

В ночь на 12 мая Каракин попал в серьёзное ДТП на Минском шоссе. Спортсмен получил страшные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Некоторые источники сообщали, что в момент аварии футболист мог участвовать в уличной гонке.

Напомним, Каракин являлся воспитанником московского «Спартака». Также футболист провёл 33 матча за дубль «Динамо» и шесть матчей за основную команду подмосковных «Химок». Он завершил профессиональную карьеру в возрасте 27 лет (в 2018 году), после чего играл на любительском уровне.

Российский экс-футболист попал в серьёзное ДТП. Видео: