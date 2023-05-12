Нападающий «Фиорентины» Кабрал: очень уважаю «Базель», поэтому не праздновал гол

Бразильский нападающий «Фиорентины» Артур Кабрал прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала Лиги конференций с «Базелем». «Фиорентина» дома уступила со счётом 1:2, Кабрал отметился забитым мячом в ворота бывшей команды.

«Мы не забили второй мяч, несмотря на то что провели отличную игру, особенно в первом тайме. Мы многое создали, но для того, чтобы пройти в финал, мы должны выступить лучше.

Я очень уважаю «Базель», поэтому не праздновал гол. Было странно забивать им. Но мы проиграли, я бы предпочёл победить, не забивая», — приводит слова Кабрала официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится в четверг, 18 мая. Начало игры — в 22:00 мск.

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