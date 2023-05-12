Клубы РПЛ выдвинули в кандидаты в исполком РФС Ахмеда Айдамирова и Бориса Ротенберга

Клубы Российской Премьер-Лиги выдвинули в кандидаты в исполком Российского футбольного союза генерального директора «Ахмата» Ахмеда Айдамирова и президента «Сочи» Бориса Ротенберга. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

«Клубы РПЛ на общем собрании лиги проголосовали за выдвижение в кандидаты в исполком РФС от АФК «РПЛ» вице-президента и генерального директора «Ахмата» Ахмеда Айдамирова и президента ФК «Сочи» Бориса Ротенберга», — написано в заявлении.

Заседание общего собрания лиги проходит сегодня, 12 мая.

Ближайшая конференция РФС пройдёт 22 июня, одним из вопросов повестки будут довыборы в исполком организации. Сейчас в исполкоме РФС восемь вакантных мест, часть из которых должна быть занята представителями РПЛ.