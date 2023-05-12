Глава РПЛ Алаев: для меня фол Бейла на Кузяеве и момент Бальде с «Зенитом» идентичны

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о судействе в чемпионате России.
«Нам очень нужны офсайдные линии. Надеюсь, что как можно скорее это случится.
Хочется, чтобы судьи были последовательны в своих решениях. Потому что для меня момент с фолом Бейла на Кузяеве и момент с Ренаном и Бальде — идентичные моменты», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В матче 25-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» защитник самарцев Гленн Бейл в своей штрафной наступил на ногу полузащитнику гостей Далеру Кузяеву, за что был назначен пенальти. Во встрече 26-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» подобный эпизод в штрафной петербуржцев судьями был проигнорирован. Защитник «Зенита» Роберт Ренан наступил на ногу форварду «Спартака» Кейта Бальде.
- 12 мая 2023
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