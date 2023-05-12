«Зенит» анонсировал чемпионский парад по Санкт-Петербургу

«Зенит», ранее обеспечивший себе первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, анонсировал чемпионский парад по Санкт-Петербургу. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

После матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар» и церемонии награждения на стадионе «Газпром Арена» команда отправится на чемпионском автобусе по специальному маршруту — от стадиона до Невского проспекта и площади Восстания, сделав пять остановок в фестивальных точках для совместного празднования трофея и второй золотой звезды вместе с петербуржцами. «Зенит» сыграет с «Краснодаром» и проведёт чемпионский парад завтра, 13 мая. Начало матча — в 16:30 мск.

Фестиваль «Звезды футбольной столицы» начнётся в 19:00 мск, продолжится во время всего парада и пройдёт в пяти знаковых для Петербурга точках:

1. Медный всадник (ориентировочное время прибытия команды на площадку — 20:15, время московское).

2. Гостиный двор (20:45).

3. Малая Конюшенная улица (21:15).

4. Ростральные колонны (21:30).

5. Петропавловская крепость (21:45).