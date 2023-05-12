Унаи Эмери был признан лучшим тренером апреля в АПЛ

Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери был признан тренером месяца в апреле в английской Премьер-лиге. Об этом сообщил официальный «твиттер» лиги.
«Астон Вилла» в апреле провела семь матчей в чемпионате Англии. Подопечные Эмери одержали победы во встречах с «Челси» (2:0), «Лестер Сити» (2:1), «Ноттингем Форест» (2:0), «Ньюкасл Юнайтед» (3:0) и «Фулхэмом» (1:0), а также сыграли вничью с «Брентфордом» (1:1). Единственное поражение в этом месяце «Астон Вилла» потерпела в матче 34-го тура с «Манчестер Юнайтед» (0:1). Встреча состоялась 30 апреля.
«Астон Вилла» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда Унаи Эмери набрала 54 очка после 35 матчей. Лидирует «Манчестер Сити» (82).
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