Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд стал лучшим игроком АПЛ в апреле

Эрлинг Холанд стал лучшим игроком АПЛ в апреле
Комментарии

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был признан игроком месяца в апреле в английской Премьер-лиге. Об этом сообщил официальный «твиттер» лиги.

Эрлинг Холанд в апреле провёл четыре матча в чемпионате Англии. Он забивал в каждом из них: два мяча «Саутгемптону» (4:1), два — «Лестер Сити» (3:1), по одному — «Арсеналу» (4:1) и «Фулхэму» (2:1). Также норвежец в матче с «Арсеналом» оформил две результативные передачи.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 82 очка после 34 матчей. «Арсенал», проведя на одну игру больше, отстаёт на одно очко.

Материалы по теме
Отец Холанда устроил скандал на игре с «Реалом» в ЛЧ: со стадиона его вывела охрана. Видео
Отец Холанда устроил скандал на игре с «Реалом» в ЛЧ: со стадиона его вывела охрана. Видео

Видео: Пять самых забивающих клубов Европы в этом сезоне

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023