Эрлинг Холанд стал лучшим игроком АПЛ в апреле
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Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был признан игроком месяца в апреле в английской Премьер-лиге. Об этом сообщил официальный «твиттер» лиги.
Эрлинг Холанд в апреле провёл четыре матча в чемпионате Англии. Он забивал в каждом из них: два мяча «Саутгемптону» (4:1), два — «Лестер Сити» (3:1), по одному — «Арсеналу» (4:1) и «Фулхэму» (2:1). Также норвежец в матче с «Арсеналом» оформил две результативные передачи.
«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 82 очка после 34 матчей. «Арсенал», проведя на одну игру больше, отстаёт на одно очко.
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