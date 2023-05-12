Эрлинг Холанд стал лучшим игроком АПЛ в апреле

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был признан игроком месяца в апреле в английской Премьер-лиге. Об этом сообщил официальный «твиттер» лиги.

Эрлинг Холанд в апреле провёл четыре матча в чемпионате Англии. Он забивал в каждом из них: два мяча «Саутгемптону» (4:1), два — «Лестер Сити» (3:1), по одному — «Арсеналу» (4:1) и «Фулхэму» (2:1). Также норвежец в матче с «Арсеналом» оформил две результативные передачи.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 82 очка после 34 матчей. «Арсенал», проведя на одну игру больше, отстаёт на одно очко.

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