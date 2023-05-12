Тевес: будь я на месте Месси, остался бы пить в Росарио, и это «ПСЖ» просил бы прощения

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес высказался о ситуации с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси, который некоторое время назад был дисквалифицирован клубом за самовольную поездку в Саудовскую Аравию, заявив, что будь он на месте игрока парижан, то это клубу пришлось бы извиняться.
«Будь Месси чемпионом мира или нет, «ПСЖ» не может относиться к такому игроку, как он, подобным образом. Я играл против них, когда был в «Манчестер Юнайтед», они шли в середине таблицы. Мы тоже можем сказать тысячу вещей о клубе, который не заботился о нём с того момента, как он перешёл туда. Если бы мне как чемпиону мира сказали, что я должен извиниться за поездку в свободное время, я бы поехал в Росарио и остался там пить. Это они должны были бы извиняться передо мной, но для Месси клуб превыше всего. Снимаю перед ним шляпу», — приводит слова Тевеса TyC Sports.
Месси публично извинился перед «ПСЖ» за своё решение уехать в Саудовскую Аравию. Клуб отменил наказание аргентинца.
Месси и Левандовски обсудили «Барселону»:
- 12 мая 2023
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