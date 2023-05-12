Де Брёйне был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Бельгийский полузащитник футбольного клуба «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне был признан лучшим игроком первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов по версии УЕФА. Его гол в ворота мадридского «Реала» также был признан лучшим в Лиге чемпионов на этой неделе.
В голосовании за звание лучшего игрока бельгиец опередил нападающего мадридцев Винисиуса Жуниора, полузащитников «Интера» Генриха Мхитаряна и Николо Бареллу.
«Горожане» сыграли вничью (1:1) с «Реалом» в матче, прошедшем 9 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Первый мяч был забит «сливочными» на 36-й минуте, отличился Винисиус Жуниор. Де Брёйне сравнял счёт на 67-й минуте, исполнив точный дальний удар. Бельгиец провёл на поле весь матч, главный тренер англичан Пеп Гвардиола не сделал ни одной замены в этой игре.
Ответный матч состоится в среду, 17 мая, на стадионе «Этихад» в Манчестере. В другом полуфинале Лиги чемпионов в первой встрече «Милана» и «Интера» сильнее оказались «нерадзурри»: 2:0 в пользу подопечных Симоне Индзаги.
- 12 мая 2023
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