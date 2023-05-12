«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по трансферу Ким Мин Джэ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» начал переговоры по трансферу южнокорейского защитника итальянского «Наполи» Ким Мин Джэ. «Красные дьяволы» предложили игроку контракт с огромной зарплатой, сообщает Foot Mercato.

Источником не называется конкретная сумма в возможном договоре, однако отмечается, что стороны уже начали обсуждать условия соглашения. Стоимость защитника оценивается порталом Transfermarkt в € 50 млн.

Вместе с «Наполи» Ким Мин Джэ досрочно стал чемпионом нынешнего сезона Серии А, также дошёл с неаполитанцами до четвертьфинала продолжающегося розыгрыша Лиги чемпионов.

Ким Мин Джэ перешёл в итальянский клуб летом 2022 года из турецкого «Фенербахче», сумма сделки составила € 18,05 млн. За «Наполи» защитник принял участие в 43 матчах, забил два мяча и отдал две голевые передачи.