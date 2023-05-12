«Ювентус» представил домашнюю форму на сезон-2023/2024

Туринский футбольный клуб «Ювентус» представил новую домашнюю игровую форму для выступления в сезоне-2023/2024.
«Соответствует особенному ДНК «Ювентуса», но, бесспорно, современная. Создана для нового поколения болельщиков «Ювентуса», но основывается на узоре, который был символом клуба с 1903 года», — говорится о новом комплекте на сайте команды.
Фото: ФК «Ювентус»
Фото: ФК «Ювентус»
«Бьянконери» дебютируют в этой форме в матче 35-го тура чемпионата Италии с «Кремонезе», который состоится 14 мая в Турине. Начало игры – в 21:45 мск.
Напомним, после 34 сыгранных туров «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 66 очков. Команда также продолжает борьбу за победу в Лиге Европы: вчера, 11 мая, со счётом 1:1 завершился первый полуфинальный матч «Ювентуса» с «Севильей». Ответная встреча состоится в Испании 18 мая.
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