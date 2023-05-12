Сергей Карасёв обслужит второй этап финала Пути регионов Кубка России

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Назначены арбитры на матч второго этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России, сообщает сайт Российского футбольного союза.

Полностью судейская бригада выглядит так: главный судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Игорь Демешко и Александр Богданов, резервный судья – Евгений Кукуляк, VAR – Алексей Амелин, AVAR – Роман Усачёв, инспектор – Сергей Мацюра и комиссар – Владимир Карпович.

Напомним, матч второго этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России пройдёт в среду, 17 мая. Разыграют право попасть в Суперфинал «Краснодар» и «Урал». Встреча пройдёт в Краснодаре. Игра начнётся в 19:30 по московскому времени.

«Краснодар» на своём пути к финалу прошёл такие команды, как «Ахмат», «Ростов», «Крылья Советов» и «Акрон». «Урал» выбыл из Пути РПЛ, проиграв в финале московскому ЦСКА 2:3 по сумме двух матчей.