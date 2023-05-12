Сергей Карасёв обслужит второй этап финала Пути регионов Кубка России

Назначены арбитры на матч второго этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России, сообщает сайт Российского футбольного союза.
Полностью судейская бригада выглядит так: главный судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Игорь Демешко и Александр Богданов, резервный судья – Евгений Кукуляк, VAR – Алексей Амелин, AVAR – Роман Усачёв, инспектор – Сергей Мацюра и комиссар – Владимир Карпович.
Напомним, матч второго этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России пройдёт в среду, 17 мая. Разыграют право попасть в Суперфинал «Краснодар» и «Урал». Встреча пройдёт в Краснодаре. Игра начнётся в 19:30 по московскому времени.
«Краснодар» на своём пути к финалу прошёл такие команды, как «Ахмат», «Ростов», «Крылья Советов» и «Акрон». «Урал» выбыл из Пути РПЛ, проиграв в финале московскому ЦСКА 2:3 по сумме двух матчей.
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