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Мостовой: допускаю, что после учёбы не стану тренером. Я 20 лет отыграл на топ-уровне

Мостовой: допускаю, что после учёбы не стану тренером. Я 20 лет отыграл на топ-уровне
Александр Мостовой
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал, что планирует делать после подачи документов для обучения на тренера в академии РФС.

«Я всегда спокойно к этому отношусь! Мы не в том возрасте, когда перед собой надо ставить какие-то цели, ожидания. Да, поступил, и всё. Получится или нет, ничего страшного. Никаких мыслей по будущему нет. Я всю жизнь в футболе, 20 лет играл на высочайшем уровне. Какие могут быть мысли?

Допускаю, что после учёбы могу и не стать тренером. Сколько есть людей с лицензиями, но при этом без команд? Команд столько нет, сколько футболистов, которые всю жизнь играли в футбол», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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