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Олег Кузнецов: игроки киевского «Динамо» — серая масса, даже выделить некого

Олег Кузнецов: игроки киевского «Динамо» — серая масса, даже выделить некого
Мирча Луческу
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Бывший защитник киевского «Динамо» Олег Кузнецов поделился мнением, в чём причина неудачного выступления киевлян в чемпионате.

«Луческу опытный тренер, поэтому не думаю, что причина неудач кроется в нём. Возможно, с игроков мало требуют или жалеют их, не знаю. Слышу постоянные жалобы, что «Динамо» много ездит на автобусе. Какие переезды? Вы раз в неделю играете. Чтобы знать причину слабых результатов, нужно быть в команде, а я смотрю матчи по телевизору. Пока это ужас.

В осенний период неплохо выглядел Буяльский. Сейчас могу отметить только Ваната. Видно, что парень хочет играть и у него есть искра в глазах. Остальные игроки «Динамо» ‒ серая масса, даже выделить некого», — приводит слова Кузнецова FanDay.net.

Напомним, после 25-го тура УПЛ киевское «Динамо» в турнирной таблице расположилось на четвёртой строчке, набрав 50 очков.

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