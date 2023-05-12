Агент Сафонов назвал тренера «Шинника» клоуном, клуб собирается обратиться в РФС

Генеральный директор ярославского «Шинника» Сергей Кулаков намерен обратиться в Российский футбольный союза и к руководству Футбольной национальной лиги, чтобы защитить честь клуба и главного тренера Дмитрия Воецкого. Причиной обращения стал комментарий футбольного агента Алексея Сафонова, который в официальном телеграм-канале Первой лиги назвал «клоуном» тренера «Шинника», не называя его фамилии.

«Мы будем отстаивать интересы клуба и Воецкого Д. Ю. В ближайшее время обратимся в РФС и ФНЛ по данному вопросу», – прокомментировал ситуацию в своём телеграм-канале Кулаков.

«Шинник» в матче 31-го тура Первой лиги уступил на своём поле «КАМАЗу» со счётом 0:1. Ярославский клуб занимает девятое место, заработав 40 очков в 31 матче.