«Арсенал» проявляет интерес к защитнику «Лейпцига»

Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении защитника «Лейпцига» Мохамеда Симакана. Об этом сообщает журналист The Guardian Эд Ааронс на своей странице в «Твиттере».

Воспитанник французского «Страсбурга» Симакан перешёл в «Лейпциг» в 2021 году, сумма отступных составила € 15 млн. 23-летний защитник подписал новый контракт с клубом в декабре 2022 года. Соглашение действует до лета 2027 года.

По данным Transfermarkt, сейчас трансферная стоимость защитника колеблется в пределах € 25–30 млн. Центральный защитник, способный также закрыть позицию на правом фланге, в текущем розыгрыше Бундеслиги провёл 21 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также на счету Симакана семь матчей в Лиге чемпионов, в которых он забил один мяч и трижды ассистировал партнёрам.