«Ланс» одержал волевую победу в матче с «Реймсом»

Завершился матч 35-го тура французской Лиги 1, в котором «Ланс» на своём поле принимал «Реймс». Игра проходила в Лансе на стадионе «Боллар-Делелис» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Счёт в матче открыли гости, с пенальти на 23-й минуте отличился Фоларин Балогун. В этот момент хозяева уже играли в меньшинстве – на 19-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Ланса» Кевин Дансо, чей фол и привёл к назначению пенальти.

Невзирая на отсутствие одного полевого игрока, «Ланс» сравнял счёт ещё до конца первого тайма. 11-метровый удар реализовал Пшемыслав Франковски. Сразу после перерыва северяне забили второй гол, передачу Дейвера Мачадо сделал голевой Секо Фофана.

«Ланс» продолжает преследовать лидера турнира, занимая второе место в таблице Лиги 1. В активе команды Франка Эза 75 очков в 35 матчах. «Марсель» с 70 очками расположился на третьей строчке. «Реймс» занимает 10-е место (50). Лидирует в чемпионате Франции «ПСЖ» (78).