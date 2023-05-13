«Лацио» сыграл вничью с «Лечче» в матче Серии А

12 мая на стадионе «Олимпико» в Риме состоялся матч 35-го тура Серии А. Встречались «Лацио» и «Лечче». Финальный свисток Фабио Марески зафиксировал ничью со счётом 2:2.
Счёт в матче был открыт на 34-й минуте: отличился Чиро Иммобиле с передачи Луиса Альберто. Гости сравняли уже в добавленное к первому тайму время, когда после передачи Валентена Жендрея точным ударом отметился Реми Уден. Затем Уден оформил дубль на 51-й минуте, голевой передачей отметился Габриэл Стрефезза. Ничью «Лацио» принёс Сергей Милинкович-Савич, отметившись голом в компенсированное ко второму тайму время. Итоговый счёт – 2:2.
«Лацио» в турнирной таблице Серии А располагается на третьей строчке, имея в активе 65 очков. У команды в чемпионате остались матчи с «Удинезе» (в гостях), «Кремонезе» (дома) и «Эмполи» (в гостях).
«Лечче» в турнирной таблице чемпионата Италии занимает 16-ю строчку, набрав 32 очка. У команды остались игры со «Специей» (дома), «Монцей» (выезд) и «Болоньей» (дома).
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