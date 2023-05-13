Бернарду Силва: Роналду говорил, что заслуживает больше «ЗМ», когда не выигрывал награду

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал об отношении нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду к «Золотому мячу».
«Три футболиста из Португалии выигрывали «Золотой мяч», но я не могу отдать предпочтение ни одному из них.
Первым это сделал Эйсебио. Он первый из тех, кто добился этого, и он из «Бенфики», моего родного клуба. Затем «Золотой мяч» выиграл Луиш Фигу. После этого Криштиану Роналду – наш капитан в сборной Португалии.
Иногда в сборной он говорил нам, что, по его мнению, заслуживает больше «Золотых мячей», когда он не выигрывал приз.
Криштиану любит всегда быть на вершине. Конечно, он всегда недоволен, когда не побеждает», – приводит слова Силвы A Bola со ссылкой на France Football.
Роналду выиграл пять «Золотых мячей» в карьере – в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 году.
Роналду оттолкнул сотрудника «Аль-Халиджа»:
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