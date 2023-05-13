Спаллетти хочет увеличения зарплаты в «Наполи» в полтора раза — Tuttomercatoweb
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти вскоре встретится с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом по поводу нового контракта.
Как сообщает Tuttomercatoweb, 64-летний специалист хочет знать о планах клуба на летнем трансферном рынке, а также рассчитывает на увеличение зарплаты с нынешних € 2,8 млн до € 4,5 млн в год.
Напомним, в матче 33-го тура Серии А между «Наполи» и «Удинезе» была зафиксирована ничья со счётом 1:1. Этого результата команде Лучано Спаллетти было достаточно, чтобы досрочно завоевать чемпионский титул в третий раз в своей истории.
Отметим, что это первое скудетто «Наполи» за 32 года. Последний раз «партенопейцы» выигрывали Серию А в сезоне-1989/1990
Марадона передал трофей Серии A игрокам «Наполи»:
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