Спаллетти хочет увеличения зарплаты в «Наполи» в полтора раза — Tuttomercatoweb

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти вскоре встретится с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом по поводу нового контракта.

Как сообщает Tuttomercatoweb, 64-летний специалист хочет знать о планах клуба на летнем трансферном рынке, а также рассчитывает на увеличение зарплаты с нынешних € 2,8 млн до € 4,5 млн в год.

Напомним, в матче 33-го тура Серии А между «Наполи» и «Удинезе» была зафиксирована ничья со счётом 1:1. Этого результата команде Лучано Спаллетти было достаточно, чтобы досрочно завоевать чемпионский титул в третий раз в своей истории.

Отметим, что это первое скудетто «Наполи» за 32 года. Последний раз «партенопейцы» выигрывали Серию А в сезоне-1989/1990

Марадона передал трофей Серии A игрокам «Наполи»: