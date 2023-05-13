Глава Ла Лиги: я мадридист, но не флорентинист

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас признался, что будет болеть за «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который пройдёт 17 мая.

«Первый матч выдался отличным, как и ожидалось. «Реал» в последнее время играет очень хорошо, я буду за них. Я — мадридист, но не флорентинист», — приводит слова Тебаса Diario Sport.

Таким образом Хавьер Тебас сыронизировал над своими отношениями с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 17 мая и начнётся в 23:00 мск. Первая игра завершилась с ничейным счётом 1:1. Напомним, в другом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Милан» со счётом 2:0.

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