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«Реал» — «Манчестер Сити», полуфинал ЛЧ-2022/2023 — обзор испанской и английской прессы, что пишут про матч

«Гвардиола сделал то, чего давно не было в футболе». Восторг Европы от «Реала» и «Сити»
Полина Куимова
«Реал» — «Манчестер Сити», полуфинал ЛЧ-2022/2023
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Испанцы пишут про потерянного Холанда, в Англии всё ещё верят в требл «Сити».

«Сити» увёз из Мадрида ничью, и в Англии и Испании смотрят на эту встречу под разным углом. Испанцы восхищаются Рюдигером, который нейтрализовал Эрлинга Холанда, англичане – верят, что Пеп Гвардиола сможет взять реванш у «Реала» за прошлогодний вылет.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
09 мая 2023, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Винисиус Жуниор – 36'   1:1 Де Брёйне – 67'

📰 The Guardian: «Реал» заставил «Сити» страдать, но Гвардиола знает, что они никогда не остановятся»

«Наряду с удачей, волшебством, божественным вмешательством, которые привели «Реал» к самой экстраординарной Лиге чемпионов в истории в прошлом сезоне, было терпение. И осознание того, что быть лучшим не всегда достаточно, а иногда и недостаточно. Даже не нужно. Во всяком случае, не во всех матчах. Как сказал Родри, в прошлом году «Сити» был лучшей командой на протяжении 120 минут и проиграл всё это за пять. Бывший тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сказал ещё лучше: момент, когда вы думаете, что ближе всего к победе над «Реалом», — это момент, когда вы ближе всего к тому, чтобы им проиграть.

«Сити» здесь не проиграл и справедливо посчитает этот результат, возможно, даже преимуществом – не в последнюю очередь потому, что на этот раз играть решающий матч дома будут они. Тем не менее «Сити» также снова увидел, что «Реал» – команда, которую вы никогда полностью не контролируете, даже если вам кажется, что она у вас под контролем. Худшее, что вы можете сделать – это думать, что у вас есть над ней контроль. Когда у вас есть преимущество, вы должны давить до конца снова, снова и снова.

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Когда «Сити» доминировал в самом начале, казалось, что «Реал» думал: «Это всё, что у вас есть?» Противостояние было немного бескровным, и это не стало неожиданностью: «Будут времена, когда нам придётся бегать за мячом», — сказал Тони Кроос, и так оно и оказалось. Карло Анчелотти заявил после матча: «Они больше владели мячом в первые 30 минут, но нас это не беспокоило, потому что мы были в хорошей позиции. Мы ждали подходящего момента».

The Guardian

The Guardian

📰 The Independent: «Было ощущение, что игра только началась, когда подошла к концу»

«Два идеальных гола, которых было бы достаточно, чтобы короновать любого европейского чемпиона. Но они послужили идеальной подготовкой к ответному матчу. Это была захватывающая игра, но было ощущение, что она только началась, когда подошла к концу. Это только половина пути для матча, который вполне может решить почти всё в этом сезоне.

Игра сложилась для команды Пепа Гвардиолы не в характерном для них ключе. Это был первый раз с 1 апреля, когда они отставали в счёте. Проявленная стойкость может быть столь же важна для окончательной победы в этой Лиге чемпионов, которую так желает проект Абу-Даби».

📰 Marca: «Финал на «Этихаде»

Marca

Marca

«Матч с фазами: в одних доминировал «Сити», в других – «Реал» пугал своего соперника. Восемь дней до ответной встречи будут долгими. Вечностью, я бы сказал. Игра на «Этихаде» обещает стать матерью всех сражений, одной из лучших игр в истории Лиги чемпионов. Нет сомнений, что именно эти две команды должны были встретиться в Стамбуле 10 июня. УЕФА должен присудить два трофея: один 17 мая, а другой – 10 июня.

Также вероятно, что Холанд проявит себя в следующую среду, потому что на «Бернабеу» он выглядел маленьким. И главным виновником этого стал храбрый человек Рюдигер. «Бернабеу» боялся Холанда, и в первый раз, когда он коснулся мяча, трибуны взорвались. Но потом действия Холанда ни к чему не привели. Полностью контролируемый Рюдигером, он едва ли имел малейший шанс, чтобы поразить ворота Куртуа. Однако этому не следует доверять, потому что в Манчестере он не будет смотреть в потолок, как на «Бернабеу». Рюдигер же показал, что он в избранной группе тех, кто может играть за «Реал». Его игра против Холанда была впечатляющей. Он ни разу не уклонился от битвы. Он обыграл его физической силой и концентрацией и в итоге своей самоотверженностью поставил «Бернабеу» на ноги. Дон Антонио Рюдигер

Marca

Marca

📰 Sport: «Холанд был выключен стратегией Анчелотти»

«Холанд — нападающий, призванный отметить эпоху в истории футбола. Сильнее даже Мбаппе. Норвежец — сила природы, физически невероятный гигант, который с необычайной лёгкостью бьёт рекорды по результативности. Он – новый флагман «Манчестер Сити», клуба, который благодаря силе норвежского нападающего мечтает наконец выиграть Лигу чемпионов после девяти лет и € 1,2 млрд, вложенных в трансферы. Потому что Холанд — идеальное оружие для штурма континентального трона. Однако он не появился на «Бернабеу»: отключённый оборонительной стратегией Анчелотти Эрлинг не мог блистать, как обычно.

Теми, кто сделал это, были Винисиус и Де Брёйне, авторы двух великих голов, закончивших встречу вничью. Это был яркий и напряжённый матч с заслуженной ничьей. Теперь будет финал на «Этихаде» – и там у Холанда появится новая возможность продемонстрировать всю свою мощь».

Sport

Sport

📰 Mundo Deportivo: «Это было противостояние между бельгийцами и бразильцами»

«Любопытно, как сложились события: в матче между чемпионом Испании и чемпионом Англии поединок был между бразильцами и бельгийцами. Винисиус забил великолепный гол своему соотечественнику Эдерсону. Де Брёйне поразил Куртуа ударом ещё мощнее. Ещё любопытнее были протоколы голов. Когда «Реал» был в худшем состоянии, владея мячом всего 28% игрового времени, то забил гол. После перерыва «Реал» казался намного лучше, Анчелотти хорошо двигал футболистов, а «Сити» же казался нерешительнее, чем когда-либо в этом сезоне. Первый тайм был за «Сити», и «Реал» забил. Второй был за Мадридом, и забил Манчестер.

Хороший результат для команды Гвардиолы, которая вчера в очередной раз продемонстрировала, почему за три месяца не проиграла ни одной игры ни в одном соревновании. Пеп также сделал то, чего давно не было в современном футболе: отыграл с 11 игроками стартового состава 93 минуты. Ни одной замены!»

Mundo Deportivo

Mundo Deportivo

📰 BBC Sport: «Гвардиола знает свою лучшую команду»

«Сейчас «Сити» не уступает в 21 игре во всех турнирах, при этом 17 раз выиграв. Ещё семь побед — и они сделают требл. Лига чемпионов — то, чего не хватает «Сити», и они, возможно, лучшая европейская команда современности, которая никогда не выигрывала этот трофей.

Звучит так банально, но им просто нужно дома обыграть «Реал», который занимает третье место в Ла Лиге. А затем команду, идущую четвёртой или пятой в Серии А.

Не то чтобы Гвардиола позволил своим игрокам увлечься этим сценарием. Перед игрой говорили о реванше: «Реал» обыграл «Сити» на этой стадии в прошлом сезоне с общим счётом 6:5. Но год спустя «Сити» выглядит взрослее и был почти непобедимым. Эта игра была острой и жаркой, но в ней не было хаоса первого матча прошлого сезона, который завершился со счётом 4:3.

Гвардиола теперь знает свою лучшую команду, поэтому дни тактических ударов, которые часто не срабатывали, в такой игре кажутся ушедшими в прошлое».

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