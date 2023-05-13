Лэмпард: что бы ни случилось в ближайшие годы, «Челси» всегда будет большим клубом

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард выразил мнение, что игроки не должны бояться переходить в его команду, несмотря на кризис в текущем сезоне.
«Согласился бы я на переход в нынешний «Челси», будучи игроком на пике карьеры? Безусловно, я бы подписал контракт. У этого клуба есть много замечательных качеств. «Форма временна, качество постоянно» — хорошая поговорка.
Я вижу фантастические намерения клуба двигаться вперёд. Многие крупные клубы так или иначе проходят через этот процесс, и чем успешнее ты был раньше, тем больше заголовков появляется, когда ты переживаешь этот момент.
Будучи игроком, я определённо перешёл бы сюда, потому что это невероятный клуб. Иногда приятно быть частью процесса, который приводит клуб туда, куда ты хочешь. Я думаю, что это тоже заманчиво. Вместо того, чтобы сразу попасть в какое-то успешное место.
Мой переход в 2001 году? Я подписал контракт, когда мы входили в шестерку или восьмёрку лучших команд, и не подозревал, что уйду отсюда с большим количеством трофеев и медалей. Я был частью огромного процесса, который позволил этому клубу вырасти в один из самых успешных клубов современной Премьер-лиги.
Это огромный футбольный клуб. Что бы ни случилось в ближайшие шесть месяцев, два или три года, это всегда будет успешный футбольный клуб. Я абсолютно в это верю», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.
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