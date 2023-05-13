Ди Мария может перейти в «Барселону». Испанский клуб ищет левого вингера

Нападающий туринского «Ювентуса» Анхель Ди Мария может перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, Ди Мария рассматривает различные варианты продолжения карьеры. Аргентинский нападающий может вернуться в родную страну или перейти в «Барселону». Ди Мария уже предлагал свои услуги «Барселоне» в прошлом сезоне, когда заканчивался его контракт с «ПСЖ». Сине-гранатовые думали подписать его, но отказались от этой идеи из-за возраста футболиста.

«Барселона» продолжает поиск левого вингера, на место которого и может прийти Ди Мария. Также отмечается, что у форварда хорошие отношения с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси, который тоже может пополнить состав каталонцев.

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