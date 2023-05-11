Ди Мария — о возможном продлении контракта с «Юве»: я чувствую себя здесь очень комфортно

«Ювентус» близок к продлению контракта со своим полузащитником Анхелем Ди Марией, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, в клубе уверены, что в самое ближайшее время все вопросы по новому соглашению будут улажены. Переговоры представителей Ди Марии с «Ювентусом» протекают в позитивном ключе и близки к завершающей стадии.
«Моё будущее в «Ювентусе»? Я чувствую себя здесь очень комфортно, моей семье очень хорошо в Турине.
Посмотрим, что произойдёт в итоге. В данный момент я нахожусь в отличной форме», – приводит слова Ди Марии журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
В текущем сезоне на счету аргентинца 36 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами.
Контракт игрока с туринским клубом истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.
Ди Мария выступает за «Ювентус» с лета прошлого года.
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