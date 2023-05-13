Мейра: за последние годы «Зенит» чётко дал понять, что является лучшим клубом в России

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Фернанду Мейра поздравил свой бывший клуб с пятым подряд чемпионством в РПЛ, заявив, что сине-бело-голубые чётко дали понять, что именно они являются лучшей командой в России. Экс-футболист признался, что горд быть частью истории российского клуба.
«Я очень рад, что «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом. За последние годы «Зенит» чётко дал понять, что является лучшим клубом в России, я очень горд быть частью его истории. Хочу передать наилучшие пожелания всем нашим болельщикам, всему персоналу, в особенности генеральному директору клуба Александру Медведеву и тренеру Сергею Семаку.
Могу ещё раз сказать, что мне посчастливилось играть за «Зенит», это были великолепные три года, мы завоевали множество трофеев, я рад быть частью истории клуба. Надеюсь, что «Зенит» продолжит оставаться клубом топ-уровня. Ещё раз передаю поздравления болельщикам и всей семье «Зенита», — приводит слова Мейры ТАСС.
- 13 мая 2023
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