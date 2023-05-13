Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Обляков: самая комфортная позиция для меня в нашей нынешней схеме — правый инсайд

Обляков: самая комфортная позиция для меня в нашей нынешней схеме — правый инсайд
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о любимой позиции на поле.

«Почему раньше не просил тренера ставить меня на позицию атакующего полузащитника? Я не такой человек. Не могу подойти к тренеру и сказать, что не могу играть там и хочу играть вот здесь.

Я считаю, например, что на момент начала сезона Медина и Карраскаль играли на этой позиции и тоже забивали, вопросов к ним не было. Тренеры не враги себе, они хотят побеждать в каждом матче. Я тогда играл левого латераля, в целом мне иногда комфортно там играть, но есть матчи, когда как будто не хочется играть на этой позиции.

Игра опорным полузащитником? Ну, это ближе к моей родной позиции, чем игра левым латералем.

Самая комфортная для меня позиция? В схеме, по которой мы сейчас играем — 3-4-3 — позиция правого инсайда. Мне там удобно», — сказал Обляков в новом ролике, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Обляков — о результативности: начал играть выше, на этой позиции я как рыба в воде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023