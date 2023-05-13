Белоус: не думаю, что интерес к РПЛ пропадёт, если «Зенит» продолжит доминировать

Футбольный функционер Юрий Белоус заявил, что Российская Премьер-Лига по-прежнему будет интересна зрителям, несмотря на пятое подряд чемпионство «Зенита».
«В РПЛ есть чемпион, которому полагаются медали и титул. Конечно, остальные места сейчас обесценились, так как мы не участвуем в еврокубках. Раньше шла битва за пятое, шестое место, которое давало путёвку в Лигу Европы. Сейчас в РПЛ интересная борьба внизу, поэтому интрига в нынешнем сезоне ещё есть.
Интерес к РПЛ у нейтральных болельщиков пропадёт, если в ближайшие годы «Зенит» продолжит доминировать? Нет, не думаю. Футбол — это шоу, индустрия развлечений. Есть такие команды, как «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Динамо», которые не хотят быть простыми клубами. Национальный чемпионат в России всегда будет интересен», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».
- 13 мая 2023
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