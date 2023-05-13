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Андрей Червиченко: если бразильцы «Зенита» настроены отдыхать, то их надо отпустить

Андрей Червиченко: если бразильцы «Зенита» настроены отдыхать, то их надо отпустить
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал предположения по стартовому составу «Зенита» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится сегодня, 13 мая. Начало игры — в 16:30 мск.

«Зачем «Зениту» убиваться в матче с «Краснодаром»? Бразильцы — продукт своенравный и спесивый. Если они настроены отдыхать, то их надо отпустить. В таком случае вернутся с хорошим настроением, а если будешь их держать, когда уже ничего не нужно, начнут взбрыкивать. К тому же не забывайте, что сейчас у легионеров существует опция развернуться и уйти. С ними надо вести себя очень аккуратно. Думаю, «Зенит» будет играть вторым составом, что повышает шансы «Краснодара», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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