Андрей Червиченко: если бразильцы «Зенита» настроены отдыхать, то их надо отпустить

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал предположения по стартовому составу «Зенита» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится сегодня, 13 мая. Начало игры — в 16:30 мск.
«Зачем «Зениту» убиваться в матче с «Краснодаром»? Бразильцы — продукт своенравный и спесивый. Если они настроены отдыхать, то их надо отпустить. В таком случае вернутся с хорошим настроением, а если будешь их держать, когда уже ничего не нужно, начнут взбрыкивать. К тому же не забывайте, что сейчас у легионеров существует опция развернуться и уйти. С ними надо вести себя очень аккуратно. Думаю, «Зенит» будет играть вторым составом, что повышает шансы «Краснодара», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 13 мая 2023
-
16:07
-
16:06
-
16:00
-
15:55
-
15:51
-
15:41
-
15:41
-
15:34
-
15:25
-
15:23
-
15:22
-
15:17
-
15:15
-
15:05
-
15:02
-
15:00
-
14:59
-
14:53
-
14:48
-
14:43
-
14:37
-
14:28
-
14:22
-
14:16
-
14:02
-
14:00
-
13:59
-
13:54
-
13:54
-
13:45
-
13:44
-
13:38
-
13:35
-
13:34
-
13:30