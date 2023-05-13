Талалаев: о какой змее, которую надо задушить, я говорил после матча с «Динамо»? НАТО

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал свои слова после матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:1).

«О какой змее, которую надо задушить, я говорил после матча с «Динамо»? НАТО», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После встречи прошлого тура с «Динамо» Талалаев сказал в эфире «Матч ТВ»: Мы играли лучше «Динамо», но сегодня день Георгия Победоносца. Какую змею надо задушить, думаю, знают все в нашей стране, но ни у кого нет смелости назвать это, поэтому наслаждайтесь тем, что видите.

Многие СМИ предположили, что это касалось судейства в матче. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).