«Балтика» довела свою серию без поражений до 30 игр
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Калининградская «Балтика» обыграла ульяновскую «Волгу» в матче 31-го тура Первой лиги (2:0) и продлила свою беспроигрышную серию в рамках внутреннего первенства до 30 матчей.
В данный момент «Балтика» уверенно занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 64 очка. У ближайшего преследователя в лице казанского «Рубина» — 59 баллов при матче в запасе. В последний раз «Балтика» проигрывала в ФНЛ в июле прошлого года. Тогда, в матче 1-го тура, сильнее оказался «Велес» (1:0).
Таким образом, команда Сергея Игнашевича провела 30 матчей подряд без поражений в Первой лиге. За это время калининградцы добыли 17 побед и 13 раз сыграли вничью. Следующий матч «Балтика» проведёт против «Рубина» 20 мая.
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