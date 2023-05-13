Глава РФС Дюков отреагировал на информацию, что финал Кубка пройдёт не в «Лужниках»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал информацию о том, что финал Фонбет Кубка России пройдёт не в «Лужниках».

«Решение о проведении финала Кубка в «Лужниках» было принято осенью. Мы хотим провести финал в «Лужниках», как и планировали. Решение о переносе будет принято только в случае форс-мажорных обстоятельств. Мы должны сделать всё, чтобы «Лужники» были максимально заполнены», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее, напомним, сообщалось, перенос финального матча Кубка России из «Лужников» на другую арену может быть связан с несколькими причинами.

Помимо возможного ограничения на число зрителей, к ним относится и потенциально низкий интерес со стороны болельщиков к финалу, в котором ЦСКА сыграет либо с «Краснодаром», либо с «Уралом».