«Милан» проиграл «Специи» в матче Серии А. Команда рискует не попасть в Лигу чемпионов

Завершился матч 35-го тура Серии А между «Специей» и «Миланом». Команды играли на стадионе «Альберто Пикко» в Специи (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Встреча завершилась уверенной победой «Специи» со счётом 2:0.

Матч не порадовал зрителей обилием голевых моментов.

В первом тайме шанс отличиться был у защитника «Милана» Тео Эрнандеса. Француз опасно пробивал по воротам соперника на 25-й минуте, однако его удар отбил голкипер «Специи».

Счёт в матче на 75-й минуте открыл защитник хозяев Пшемыслав Висневски. Спустя десять минут его товарищ по команде Сальваторе Эспозито установил окончательный счёт – 2:0 в пользу «Специи».

В текущем розыгрыше чемпионата Италии «Милан» располагается на пятом месте, имея в активе 61 очко после 35 матчей. Подопечные Стефано Пиоли рискуют не попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Отставание команды от идущего четвёртым «Интера» – два очка. При этом «нерадзурри» провели на один матч меньше.

«Специя» занимает 18-ю строчку таблицы Серии А, набрав 30 баллов.